В трех районах Ростова временно ограничили водоснабжение

В трех районах Ростова до вечера ограничили водоснабжение из-за аварийных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за аварийных работ на водопроводных сетях было временно ограничено водоснабжение в трех районах города. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ограничения коснулись жилых домов по адресам: проспект Коммунистический, 41−49 в Советском районе; улицы Металлургическая, Мира и Селиванова в Первомайском районе. А также улица Темерницкая от переулка Соборного до переулка Островского в Ленинском районе.

Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить к 18:00 2 февраля.

