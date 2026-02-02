В трех районах Ростова временно ограничили водоснабжение

Ограничения коснулись жилых домов по адресам: проспект Коммунистический, 41−49 в Советском районе; улицы Металлургическая, Мира и Селиванова в Первомайском районе. А также улица Темерницкая от переулка Соборного до переулка Островского в Ленинском районе.