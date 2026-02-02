В РАН подтвердили «стерильность» солнечной вспышки Х8.1

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Подтвердилась «стерильность» вспышки Х8.1, произошедшей в ночь на 2 февраля. Большая часть плазмы осталась на поверхности Солнца, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Подтверждается “стерильность” ночного супер-взрыва X8.1. С Солнца после вспышки ушли незначительные объемы вещества, которые пройдут мимо планеты. Основная масса плазмы осталась на Солнце и, с большой вероятностью, будет выброшена в одном из следующих крупных взрывов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех вспышках самого высокого класса, произошедших 2 февраля. Вспышка Х8.1 стала самой сильной за день. Как отметили в лаборатории, с 1 января 2001 года, таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.