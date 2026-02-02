Pepper вошел в Книгу рекордов как первый серийный сервисный робот-гуманоид

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Робот Pepper японской компании SoftBank был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире гуманоидный робот, предназначенный для оказания сервисных услуг, выпуск которого стал серийным. Об этом объявила японская компания.
Pepper дебютировал на японском рынке в июне 2014 года. Робот-гуманоид ростом 121 см был разработан для взаимодействия с человеком в формате устного общения, он широко используется в торговых центрах, ресторанах, школах и домах престарелых. Позднее SoftBank также запустила версию Pepper+, оснащенную искусственным интеллектом. «Мы продолжим расширять способности наших роботов», — подчеркнули в SoftBank.
Примечательно, что купить робота нельзя, его можно только взять у SoftBank в аренду. При оформлении годовой аренды, стоимость одного месяца составит от 43 780 иен ($282), а при аренде только на месяц — 76 780 иен ($494).