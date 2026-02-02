В Омской области инспекторы спасли заблудившегося в лесу мужчину

«Мы заправили снегоходы и приступили к поискам. Я привлек коллегу — инспектора отдела охотничьего хозяйства Николая Степанова. Времени на раскачку не было: пять часов по итогу верхом на лошади в такой мороз и ветер — это серьезное испытание для человека», — рассказал охотинспектор Михаил Зезюля.