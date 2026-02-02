В Омской области инспекторы спасли заблудившегося в лесу мужчину

Охотинспекторы спасли заблудившегося в лесу мужчину. В лютый мороз, 28 января, он пропал в заказнике «Степной» — не смог выбраться, попав в оптическую ловушку.
За помощью к инспекторам особо охраняемой природной территории обратились встревоженные жители села Алексеевское. Их родственник еще днем уехал в лес на лошади — искал сбежавшего жеребенка. Следы привели в заказник. Сначала мужчина выходил на связь, но затем его телефон замолчал.
«Мы заправили снегоходы и приступили к поискам. Я привлек коллегу — инспектора отдела охотничьего хозяйства Николая Степанова. Времени на раскачку не было: пять часов по итогу верхом на лошади в такой мороз и ветер — это серьезное испытание для человека», — рассказал охотинспектор Михаил Зезюля.
Несмотря на путаный след, пропавшего в лесу человека удалось найти. Как рассказали в Управлении по охране животного мира, мужчина попал в так называемую оптическую ловушку — увидел огни нескольких сел и выбрал не то направление. Сенсорный телефон на морозе быстро сел и заблудившийся остался без связи.
Мужчина провел на морозе пять часов, однако благодаря вовремя подоспевшей помощи остался жив.