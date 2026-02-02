Из Омска в Казахстан вернули 16 тонн свежих помидоров

По итогу, водитель грузового автомобиля, везшего «беспаспортные» помидоры, отделался штрафом. А груз вернули на территорию Республики Казахстан. Всего с начала 2026 года специалисты ведомства вернули 4 транспортных средства с подкарантинной продукцией из Казахстана и Кыргызстана общим весом более 48 тонн.