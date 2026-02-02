Ричмонд
Из Омска в Казахстан вернули 16 тонн свежих помидоров

Документарная проверка выявила несоответствие отправителя в сопроводительных документах данным фитосанитарного сертификата.

Источник: Комсомольская правда

Омский Россельхознадзор жестко отреагировал на отсутствие документов на груз свежих томатов, привезенных в регион из Республики Казахстан. Партию помидор, в количестве 16 тонн, развернули на границе с сопредельным государством.

В первый день февраля, на ФКП «Черлакский» специалист Управления Россельхознадзора по Омской области смело пресек попытку незаконного ввоза партии свежих томатов массой 16 тонн. Грузовой автомобиль вез овощи в омские магазины из Республики Казахстан. Причина оказалась банальной — проверка выявила несоответствие отправителя в сопроводительных документах данным фитосанитарного сертификата.

В ведомстве объяснили, данное нарушение может указывать на попытку скрыть реальный источник происхождения продукции, а несоответствие документов влечет риск заноса опасных вредителей и возбудителей болезней растений, способных причинить значительный ущерб сельхозпроизводству региона.

По итогу, водитель грузового автомобиля, везшего «беспаспортные» помидоры, отделался штрафом. А груз вернули на территорию Республики Казахстан. Всего с начала 2026 года специалисты ведомства вернули 4 транспортных средства с подкарантинной продукцией из Казахстана и Кыргызстана общим весом более 48 тонн.