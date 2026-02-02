Ричмонд
В Ростове пьяный водитель без прав врезался в трансформаторную подстанцию

В Ростове ночью 20-летний водитель без прав не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, 2 февраля, 20-летний водитель без прав врезался в трансформаторную подстанцию. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении ведомства. — Он не справился с управлением, врезался в подстанцию, и машина получила механические повреждения.

Авария произошла около двух часов ночи. Фото: Госавтоинспекиця РО.

Авария произошла около двух часов ночи.

В Госавтоинспекции уточнили, что на нарушителя составили административный материал за езду в нетрезвом виде без права управления, а автомобиль увезли на спецстоянку. Водителей просят не садиться за руль после употребления алкоголя и не ездить без прав.

