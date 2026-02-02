В Москве провели акцию ко Дню окончания Сталинградской битвы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Более 4 тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» приняли участие в Москве в акции, приуроченной ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня более 4 тысяч активистов “Молодой Гвардии Единой России” и “Волонтерской Роты Боевого Братства” собрались здесь, чтобы почтить память героев Сталинградской битвы. Это событие навсегда изменило ход Великой Отечественной войны и показало силу духа нашего народа. Для нас важно помнить историю и передавать ее молодому поколению», — сказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В ходе патриотической акции на ВДНХ активисты развернули георгиевскую ленту и выстроились с красными зонтами в надпись «Родина-мать зовет!».
По словам Демидова, МГЕР проводит памятные акции по этому значимому поводу во многих городах России.
«Это очень памятное событие для всей нашей страны — 83 года назад фашисты потерпели колоссальное поражение под Сталинградом и начали откатываться на Запад. Это было началом великой победы в Великой Отечественной войне», — сказал Демидов.
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».