Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик

Он отметил, что чаще такое явление бывает в моменты, близкие к восходу или к закату Солнца. В тонких перистых облаках, которые состоят из ледяных кристаллов и находятся на высоте от 5 до 10 километров, солнечные лучи преломляются, и видно либо круг сплошной вокруг Солнца на угловом расстоянии примерно 22 градуса, либо части от этого круга, напоминающие кусочки радуги слева и справа от солнечного светила.