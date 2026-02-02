Москвичи смогут увидеть солнечное гало, сообщил синоптик

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Москвичи смогут увидеть солнечное гало (оптическое явление, при котором образуются радужные или белые круги вокруг диска Солнца) до четверга включительно из-за морозной и сухой погоды с неплотной облачностью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Явление гало может повторяться и в следующие дни, потому что морозная и преимущественно сухая погода с неплотной облачностью в столичном регионе сохранится до четверга включительно. Оптическое явление в атмосфере — солнечное гало, чаще в соцсетях публикуют его подвид под названием “паргелий”. Он возникает при морозной погоде, когда солнце невысоко над горизонтом», — рассказал Леус.
Он отметил, что чаще такое явление бывает в моменты, близкие к восходу или к закату Солнца. В тонких перистых облаках, которые состоят из ледяных кристаллов и находятся на высоте от 5 до 10 километров, солнечные лучи преломляются, и видно либо круг сплошной вокруг Солнца на угловом расстоянии примерно 22 градуса, либо части от этого круга, напоминающие кусочки радуги слева и справа от солнечного светила.