Онкопациенты в Челябинской области стали жить дольше

В Челябинской области увеличилась доля людей, которые живут пять и более лет после постановки онкологического диагноза. По данным регионального минздрава, по итогам прошлого года этот показатель вырос до 69,8%, тогда как в 2023 году он составлял 60,4%. В ведомстве отмечают, что положительная динамика связана с ранней диагностикой и развитием методов лечения.