Онкопациенты в Челябинской области стали жить дольше

В Челябинской области увеличилась доля людей, которые живут пять и более лет после постановки онкологического диагноза. По данным регионального минздрава, по итогам прошлого года этот показатель вырос до 69,8%, тогда как в 2023 году он составлял 60,4%. В ведомстве отмечают, что положительная динамика связана с ранней диагностикой и развитием методов лечения.
— Около 60% случаев онкологии выявляются на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. При обнаружении на ранних стадиях удается вылечить 90% случаев, — сообщили «ЕАН» в министерстве здравоохранения Челябинской области.
В прошлом году специалисты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели более 223 тысяч консультаций. Чаще всего у жителей региона выявляют рак предстательной железы, толстой кишки, кожи, молочной железы, а также трахеи, легких и бронхов.