Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Московская академия предпринимательства, Московский международный университет, Московский университет имени С. Ю. Витте и ряд других вузов.