Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам за нарушения требований.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 11 российских вузам, сообщается на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предостережения получили Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Московская академия предпринимательства, Московский международный университет, Московский университет имени С. Ю. Витте и ряд других вузов.