У бактерий найдена срабатывающая при инфекции клеточная «сигнализация»

«Представьте себе это как клеточную “сигнализацию”, которая при попадании в клетку чужеродной ДНК не просто подает сигнал тревоги или останавливает нарушителя, а уничтожает его вместе с зараженной клеткой. При этом чужая ДНК действует как шаблон, запуская сборку защитных филаментов», — пояснил профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института биологии гена РАН Андрей Кульбачинский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.