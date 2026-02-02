Ричмонд
Синоптики предупредили о морозах до минус 27 градусов ночью в Подмосковье

Температура в Московской области упадет до минус 27 градусов следующей ночью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Московской области температура пустится до минус 24, местами значение термометра может достичь минус 27 градусов в ночь на 3 февраля, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

«Во вторник, 3 февраля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Москве минус 22 — минус 20 градусов, в центре города минус 20 — минус 18 градусов, по области минус 24 — минус 19 градусов, местами до минус 27 градусов», — сказали в Гидрометцентре.

Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, в Москве минус 15 — минус 13 градусов, по области минус 18 — минус 13 градусов, ветер западный 3−8 метров в секунду, гололедица, добавили синоптики.