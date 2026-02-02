Рэперная точка: триумфаторами «Грэмми» стали звезды хип-хопа

Он уже не в первый раз побеждает на «Грэмми» и еще больше у него номинаций, но впервые статуэтка достается ему в главной номинации. И это тем более примечательно, поскольку все песни в DeBÍ TiRAR MáS FOToS — на испанском. Разумеется, получая приз, Bad Bunny тоже не преминул высказаться против ICE. Кажется, в том и был замысел академии, поскольку в чисто музыкальном плане ничего выдающегося пластинка собой не представляет. Фирменный реггетон с примесью некоторых других латиноамериканских стилей. Симпатичный, но стандартный. Утверждать, что в прошедшем году диск вызвал больше внимания, чем тот же Mayhem Леди Гаги или Man’s Best Friend Сабрины Карпентер — опрометчиво. Но политическая фронда для «Грэмми» (как и для «Оскара») подчас важнее творчества как такового.