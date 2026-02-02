Рэперная точка: триумфаторами «Грэмми» стали звезды хип-хопа

Рекорд Кендрика Ламара, Леди Гага с корзиной на голове и Джастин Бибер в трусах. 68-я церемония вручения премий «Грэмми» прошла практически без скандалов, если не считать мат со сцены в речи Билли Айлиш, но и в поведении звезд, и в самом распределении призов лейтмотивом стала борьба против иммиграционной политики Дональда Трампа. Альбомом года признали испаноязычный DeBÍ TiRAR MáS FOToS рэпера-пуэрториканца Bad Bunny. Президент США уже обиделся, но не на музыкальный выбор, а на шутки про Гренландию и Эпштейна, пообещав засудить ведущего Тревора Ноя. Подробности — в материале «Известий».
Абракадабра и голова в корзине.
Результаты премии «Грэмми» — нечто вроде барометра для массовой музыкальной индустрии. Хотя у Академии звукозаписи есть свои любимчики, в целом голосование довольно точно отражает, «куда ветер дует». Вот и в этом году уже по самому списку номинантов можно было понять, что год выдался, в общем-то, не самый яркий. Очевидного фаворита, песни которого были бы у всех на слуху, не случилось.
Здесь стоит оговориться, что претендовать на награду могут только записи, вышедшие до конца августа, соответственно, осенний The Life of a Showgirl Тэйлор Свифт попадет уже в следующий сезон. Как и недавний Don’t Be Dumb рэпера A$AP Rocky. А вот Hurry Up Tomorrow авторства The Weeknd проигнорировали совершенно сознательно: некоторое время назад между академией и певцом пробежала черная кошка. Как видим, конфликт до сих пор не улажен. Прибавим сюда отсутствие новинок Бейонсе, Дрейка, Оливии Родриго — фаворитов последних лет.
В итоге набор получился настолько бледным, что песней года пришлось признать Mindflower Билли Айлиш из позапрошлогоднего диска Hit Me Hard and Soft: меланхоличная композиция с гитарным сопровождением, выпущенная синглом более, чем через полгода после самого лонгплея, уж точно не тянет на суперхит, но — тут уж, как говорится, «на безрыбье…». Единственный сильный конкурент — Abracadabra вернувшейся после долгой паузы Леди Гаги, однако ее трек предпочли отметить как лучшую поп-танцевальную запись. А сама пластинка Mayhem стала поп-вокальным альбомом года.
Для Гаги это, скорее, провал, чем наоборот: певица была представлена во всех главных номинациях (песня года, альбом года и запись года), но получила лишь две второстепенные статуэтки. Однако ее выступление на «Грэмми-2026» оказалось едва ли не самым ярким музыкальным номером. Свою «Абракадабру» она спела в неожиданной рок-обработке и фирменном эксцентричном наряде с головным убором, напоминающем то ли плетеную корзину, то ли абажур.
«Грэмми» как Гренландия.
Выход Билли Айлиш на сцену тоже запомнился, но не музыкой, а речью против иммиграционной полиции ICE, при Трампе ужесточившей борьбу с нелегалами. Певица высказалась по этому поводу со всей прямотой. «Никто не является нелегалом на украденной земле!». И добавила крепкое словцо, которое, конечно, запикали. Ее поддержали многие звезды, пришедшие на церемонию в значках против ICE. Но самым красноречивым оказался даже не этот показной активизм, а решение назвать альбомом года работу пуэрториканца Bad Bunny.
Он уже не в первый раз побеждает на «Грэмми» и еще больше у него номинаций, но впервые статуэтка достается ему в главной номинации. И это тем более примечательно, поскольку все песни в DeBÍ TiRAR MáS FOToS — на испанском. Разумеется, получая приз, Bad Bunny тоже не преминул высказаться против ICE. Кажется, в том и был замысел академии, поскольку в чисто музыкальном плане ничего выдающегося пластинка собой не представляет. Фирменный реггетон с примесью некоторых других латиноамериканских стилей. Симпатичный, но стандартный. Утверждать, что в прошедшем году диск вызвал больше внимания, чем тот же Mayhem Леди Гаги или Man’s Best Friend Сабрины Карпентер — опрометчиво. Но политическая фронда для «Грэмми» (как и для «Оскара») подчас важнее творчества как такового.
Досталось на церемонии и лично Трампу. Ведущий Тревор Ной обратил внимание на отсутствие в зале Ники Минаж, которая недавно объявила себя поклонницей президента и встретилась с ним в Белом доме. По мысли Ноя, тот поспорил с ней, у кого больше пятая точка. А вручая «Грэмми» Билли Айлиш, он сравнил столь желанную награду с Гренландией: «Острова Эпштейна больше нет, поэтому Трампу нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном». Американский лидер отреагировал в своей соцсети Truth Social оперативно и в фирменном эмоциональном стиле, пригрозив судом и заявив, что «Грэмми» невозможно смотреть, а Тревор — «бедный, жалкий, бездарный, тупой».
Открыты миру.
Но политика политикой, а обнаженка — по расписанию. Традиционную функцию Бьянки Цензори в этом году выполнила певица Чаппелл Роан, пришедшая в платье, оголяющем грудь и держащемся на пирсинге сосков (к счастью, накладных). По степени кринжовости с этим нарядом мог соперничать только вид Джастина Бибера: номер Yukon из своего недавнего альбома он исполнил в одних трусах-боксерах, продемонстрировав публике новую татуировку на спине — портрет жены Хейли.
К слову, Бибера можно назвать главным неудачником церемонии: ему не досталось призов ни в одной из четырех номинаций. А самым везучим оказался Кендрик Ламар. Мало того, что он унес с собой пять статуэток, включая «Запись года» (за песню Luther — дуэт с SZA), так еще и побил рекорд Jay Z, став обладателем самого большого количества «Грэмми» среди рэперов: 27 граммофончиков. В общем, это точно не год поп-музыки. Разве что в смысле шутки ведущего про Ники Минаж.