Молдавских водителей ждёт очередная напасть: Мошенники воруют личные денные через мобильные приложения

Автомобилистам сообщили о распространении вредоносных приложений, которые маскируются под «полезные» сервисы — бесплатные антирадары, навигаторы и приложения с информацией о камерах на дорогах. На самом деле такие программы содержат вирусы и выполняют скрытую вредоносную деятельность.