Молдавских водителей ждёт очередная напасть: Мошенники воруют личные денные через мобильные приложения

Автомобилистам сообщили о распространении вредоносных приложений, которые маскируются под «полезные» сервисы — бесплатные антирадары, навигаторы и приложения с информацией о камерах на дорогах. На самом деле такие программы содержат вирусы и выполняют скрытую вредоносную деятельность.
Программы распространяются через Telegram-каналы, рекламу и пиратские сайты. Они могут собирать персональные данные, отслеживать действия пользователя, получать доступ к контактам и сообщениям, а также устанавливать дополнительное вредоносное ПО.
Эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять отзывы и разрешения, а также использовать антивирусные программы для защиты своих устройств.
