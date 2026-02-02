Украла деньги у учителей и из казны: в Башкирии осудили экс-директрису школы

В башкирском городе Салавате вынесли приговор бывшему директору школы, ее признали виновной в хищении премий сотрудников и денег из муниципального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным ведомства, женщина организовала начисление своим подчиненным премий и надбавок за работу по совместительству, а затем потребовала вернуть эти деньги ей под предлогом нужд школы. На деле она распорядилась ими по своему усмотрению. Кроме того, подсудимая похитила деньги, выделенные муниципалитетом на обслуживание школьного гардероба и уборку прилегающей территории.
Салаватский городской суд женщину виновной по статье «Мошенничество в крупном размере». Ей назначили 4 года колонии общего режима, а также суд запретили осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в образовательных органах и учреждениях.
Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба. Бывшая директриса была взята под стражу прямо в зале суда.
