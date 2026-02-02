Украла деньги у учителей и из казны: в Башкирии осудили экс-директрису школы

По данным ведомства, женщина организовала начисление своим подчиненным премий и надбавок за работу по совместительству, а затем потребовала вернуть эти деньги ей под предлогом нужд школы. На деле она распорядилась ими по своему усмотрению. Кроме того, подсудимая похитила деньги, выделенные муниципалитетом на обслуживание школьного гардероба и уборку прилегающей территории.