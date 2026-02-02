Ричмонд
Уголовное дело завели на бывшего генерального директора ростовского завода

Экс-руководителя завода в Ростове подозревают в хищении при выполнении государственного оборонного заказа.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего генерального директора ростовского завода подозревают в хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, экс-руководитель просил подчиненных вносить в документы ложные данные — завышенные показатели себестоимости производства продукции.

В отношении бывшего гендиректора завели дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину и помогает следствию.

Напомним, 1 февраля стало известно, что в Краснодарском краевом суде собираются рассмотреть дело экс-председателя Советского районного суда. Ей вменяют получение взятки. Первое заседание пройдет 9 февраля.