Уголовное дело завели на бывшего генерального директора ростовского завода

Бывшего генерального директора ростовского завода подозревают в хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.
По версии следствия, экс-руководитель просил подчиненных вносить в документы ложные данные — завышенные показатели себестоимости производства продукции.
В отношении бывшего гендиректора завели дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». В ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину и помогает следствию.
Напомним, 1 февраля стало известно, что в Краснодарском краевом суде собираются рассмотреть дело экс-председателя Советского районного суда. Ей вменяют получение взятки. Первое заседание пройдет 9 февраля.