Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов и метели

Экстренные службы Ростова переведены в усиленный режим работы из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В связи с резким ухудшением погодной обстановки в Ростове с сегодняшнего дня и до 12:00 4 февраля для всех экстренных и коммунальных служб был введен режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Коммунальщикам было поручено незамедлительно начать комплекс превентивных мер. Организовать противогололедную обработку дорог, мостов, спусков и общественных территорий.

— Также необходимо будет обеспечить полную готовность снегоуборочной техники и наладить строгий контроль за своевременной расчисткой улиц от снега и наледи, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!