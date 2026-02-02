В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов и метели

В связи с резким ухудшением погодной обстановки в Ростове с сегодняшнего дня и до 12:00 4 февраля для всех экстренных и коммунальных служб был введен режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Коммунальщикам было поручено незамедлительно начать комплекс превентивных мер. Организовать противогололедную обработку дорог, мостов, спусков и общественных территорий.
— Также необходимо будет обеспечить полную готовность снегоуборочной техники и наладить строгий контроль за своевременной расчисткой улиц от снега и наледи, — сказано в сообщении.
