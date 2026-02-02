Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году, опередив такие страны как Китай, Турция, Чили и Вьетнам. Об этом сообщает Рыбный союз России.
Доля Беларуси в российском рыбном импорте составила 16% в весовом выражении, и 11;% — в денежном, или 112 тысяч тонн продукции на сумму 336 млн долларов. При этом, по сравнению с 2024 годом, импорт рыбной продукции из Беларуси в Россию сократился на 3% в натуральном выражении, и на 8% — в денежном. Китай и Турция продукции поставили меньше (96 тыс. тонн и 75 тыс. тонн), но денег получили больше: 410 млн долларов и 485 млн долларов, соответственно. -
По данным аналитиков Рыбного союза, Беларусь поставляла в Россию в основном продукцию из сурими (крабовые палочки),, икру мойвы, слабосоленую форель, копченую салаку и скумбрию, пресервы из сельди, ракообразных и моллюсков.
