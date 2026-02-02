Ричмонд
Письма и селедка: омским магазинам предлагают открыть у себя почтовый уголок

По мнению УФПС Омской области, письма и посылки, размещенные среди продуктов питания, ничуть не на рушат эстетику почтовых услуг.

Источник: Комсомольская правда

Почта Росси предлагает предпринимателям из Омской области открыть на базе своего бизнеса пункт приема и выдачи почтовых отправлений. По мнению УФПС Омской области, партнерским пунктом могут стать магазины и даже кафе, расположенные более чем в 500 метрах от ближайшего отделения.

Необычным предложением озадачили почтовики омских владельцев магазинов и кафе — им предлагается создать в своих точках «почтовые уголки». В почтовом ведомстве уверены, что предложение выдавать и принимать в доставку посылки и письма среди селедки и колбасы не нарушает строгую эстетику почтовых услуг. Более того, УФПС Омской области сообщает о выгодности подобного сотрудничества: владельцы магазинов и точек общепита будут получать дополнительный доход от стоимости доставки каждого отправления, а также от продажи дополнительных услуг и упаковки.