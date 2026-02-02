Глава Русско-Полянского района Омской области торжественно вступил на пост

В 2019 году Мурашов переехал из ЯНАО в Омскую область, где у него остались друзья со времени учебы, и поселился с семьей в Дружино. Летом 2024 года его назначили первым заместителем главы Русско-Полянского района. Вскоре после этого у главы района Алексея Огорелкова завершился срок полномочий, в сентябре 2024 года Мурашов стал и.о. главы района, в декабре того же года — главой.