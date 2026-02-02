Глава Русско-Полянского района Омской области торжественно вступил на пост

30 января в Русской Поляне прошла церемония торжественного вступления Евгения Мурашова на должность главы района. О событии сообщила районная администрация.
На церемонии присутствовали здесь полномочный представитель губернатора Дмитрий Бобров, депутат Заксобрания Владимир Пушкарев, областной министр здравоохранения Дмитрий Маркелов и председатель райсовета Марина Канарейкина.
Евгений Мурашов возглавил округ, образованный в ходе муниципальной реформы, которая предполагает переход с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. До того в конце 2024 года Совет района выбрал его районным главой. Повторные досрочные выборы в 2025 году проводились по новым правилам. Кандидатов теперь могут выдвигать только парламентские партии, Общественная палата и два объединения, связанных с местным самоуправлением. Кого из кандидатов допустить до выборов, решает губернатор.
Старый новый глава родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, а после службы в армии учился в Омском финансовом техникуме. Впоследствии он окончил Всероссийский заочный финансов-технический институт. В родном ЯНАО Евгений Мурашов работал в органах власти, в 2012−17 годах он работал заместителем управляющего делами правительства региона.
В 2019 году Мурашов переехал из ЯНАО в Омскую область, где у него остались друзья со времени учебы, и поселился с семьей в Дружино. Летом 2024 года его назначили первым заместителем главы Русско-Полянского района. Вскоре после этого у главы района Алексея Огорелкова завершился срок полномочий, в сентябре 2024 года Мурашов стал и.о. главы района, в декабре того же года — главой.