В Ростовской области 2 февраля прогнозируются метель, мороз и гололед

По словам губернатора, профильным заместителям и руководителям городов и районов даны указания организовать круглосуточное дежурство для контроля за работой систем теплоснабжения и линий электропередач. Кроме того, в регионе увеличено количество аварийных бригад для быстрого реагирования на возможные аварии, а коммунальные службы и уборочная техника приведены в полную готовность.