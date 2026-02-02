Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 2 февраля прогнозируются метель, мороз и гололед

В донском регионе коммунальные службы готовятся к ликвидации последствий снегопада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 2 февраля прогнозируется значительное ухудшение погоды. Об этом жителей предупредил в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.

— По информации синоптиков, в нашем регионе ожидается сильный снегопад, местами метель, значительное понижение температуры воздуха. В ближайшие сутки, по прогнозам, выпадет до 20 см снега, из-за перепадов температуры — сильный гололед, — говорится в сообщении.

В связи в непогодой ожидаются снежные заносы на трассах. Видимость на дорогах может снизиться до 1−2 километров, а временами — до 500 метров. В южных районах области существует риск налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

По словам губернатора, профильным заместителям и руководителям городов и районов даны указания организовать круглосуточное дежурство для контроля за работой систем теплоснабжения и линий электропередач. Кроме того, в регионе увеличено количество аварийных бригад для быстрого реагирования на возможные аварии, а коммунальные службы и уборочная техника приведены в полную готовность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше