В Ростовской области 2 февраля прогнозируются метель, мороз и гололед

В Ростовской области 2 февраля прогнозируется значительное ухудшение погоды. Об этом жителей предупредил в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
— По информации синоптиков, в нашем регионе ожидается сильный снегопад, местами метель, значительное понижение температуры воздуха. В ближайшие сутки, по прогнозам, выпадет до 20 см снега, из-за перепадов температуры — сильный гололед, — говорится в сообщении.
В связи в непогодой ожидаются снежные заносы на трассах. Видимость на дорогах может снизиться до 1−2 километров, а временами — до 500 метров. В южных районах области существует риск налипания мокрого снега на проводах и деревьях.
По словам губернатора, профильным заместителям и руководителям городов и районов даны указания организовать круглосуточное дежурство для контроля за работой систем теплоснабжения и линий электропередач. Кроме того, в регионе увеличено количество аварийных бригад для быстрого реагирования на возможные аварии, а коммунальные службы и уборочная техника приведены в полную готовность.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.