Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести

«В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом “оспа обезьян” находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — рассказал Забелин.