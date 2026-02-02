Ричмонд
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пациент с подтвержденной «оспой обезьян» в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, ещё один контактирующий — в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом “оспа обезьян” находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — рассказал Забелин.

Он также отметил, что минздрав региона совместно с Роспотребнадзором Московской области проводят все необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по Московской области.