В Эстонии оценили запасы продовольствия на случай войны

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Государственного запаса продовольствия в Эстонии на случай военного конфликта хватит лишь на неделю, заявил глава центра резервов республики Андо Леппиман.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас у нас есть продовольственный запас примерно на одну неделю, если говорить обо всем населении. Это различные готовые продукты, которые можно сразу использовать. Речь идет о мучных изделиях, энергетически насыщенных продуктах, обо всем таком, что по сути готово к употреблению», — приводит слова Леппимана телерадиокомпания ERR.

Как пояснил руководитель центра кризисных исследований Ханнес Нагель, государственный продовольственный резерв предназначен «для самых черных сценариев — для ситуаций, когда страну поражает острый кризис, например, военный конфликт… когда доставка продовольствия в страну затрудняется или почти полностью прекращается».

Как подчеркивает ERR, государство поставило перед центром задачу иметь продовольствия в 1,5 раза больше, чем сейчас, в таком случае страна может быть обеспечена продовольствием в течение двух недель.

Телерадиокомпания отмечает, что запасы есть у более чем половины населения, а полностью к возможному кризису готовы лишь 13% населения.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

