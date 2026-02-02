Ричмонд
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На прошедшей неделе в Крыму и Севастополе наблюдается незначительный рост заболеваемости респираторными инфекциями порядка 12 процентов», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе в Крыму заболели около 11 тысяч человек, в Севастополе — более 2600. Больше всего из них — дети.

Кроме того, на прошедшей неделе на карантин отправили восемь крымских школ и три детских сада.

«Также в Крыму частично образовательный процесс был остановлен в 219 классах 61 образовательного учреждения и 38 группах 26 дошкольных образовательных учреждениях», — уточнили в Роспотребнадзоре.

На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.