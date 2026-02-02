В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ

«На прошедшей неделе в Крыму и Севастополе наблюдается незначительный рост заболеваемости респираторными инфекциями порядка 12 процентов», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе в Крыму заболели около 11 тысяч человек, в Севастополе — более 2600. Больше всего из них — дети.
Кроме того, на прошедшей неделе на карантин отправили восемь крымских школ и три детских сада.
«Также в Крыму частично образовательный процесс был остановлен в 219 классах 61 образовательного учреждения и 38 группах 26 дошкольных образовательных учреждениях», — уточнили в Роспотребнадзоре.
На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.