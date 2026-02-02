Ричмонд
Иран проведет учения на границе с Ираком

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иранская армия проведет учения 2—3 февраля на границе с Ираком на фоне эскалации напряженности с Соединенными Штатами, передает иранской агентство Tasnim со ссылкой на мэра города Касре-Ширин, где пройдут учения.

Источник: Reuters

«Военные учения армии исламской республики состоятся в Касре-Ширин понедельник и во вторник», — говорится в сообщении.

Уточняется, что население может услышать звуки взрывов, которые будут связаны с проведением учений.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Турция, Египет и Катар якобы работают над организацией встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на следующей неделе. Турецкая сторона не располагает конкретной информацией о подготовке возможной встречи Уиткоффа и представителей Ирана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.

