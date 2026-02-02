Петербуржцы отсудили почти 1 млн рублей у Pegasus за испорченный отдых

В обоснование заявленных исковых требований было указано, что один из них приобрёл билеты на троих по маршруту Даламан (Турция) — Стамбул (Турция) — Санкт-Петербург (Россия), дата вылета — 29.10.2024. Стоимость авиабилетов составила 101 тыс. рублей.
На стойке регистрации истцам сообщили, что бронь была аннулирована, однако авиакомпания не уведомляла об этом пассажиров до прибытия в аэропорт, что является нарушением обязательств по договору.
«Причиной аннулирования стало подозрение в мошенничестве при оплате дополнительного багажа. Оплата была произведена с помощью легитимной банковской карты, что не даёт оснований для отказа в перевозке», — отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ответчик на судебное заседание своего представителя не направил.
Суд не установил правовых оснований для одностороннего отказа авиакомпании от исполнения договора и взыскал с Pegasus Hava Taşımacılığı AS суммарно 937 468 рублей 52 копейки.
Ранее авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг.