Работа ученых Росатома возглавила список претендентов на премию президента РФ

«На прошлой неделе состоялось заседание Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации. Четыре работы были рекомендованы к предоставлению премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Список возглавила наша работа по созданию источников энергии для автономных энергетических систем, для космического направления», — рассказал гендиректор Росатома.