Работа ученых Росатома возглавила список претендентов на премию президента РФ

Это работа по созданию источников энергии для автономных энергетических систем, рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Список работ, представленных на премию президента РФ, возглавила работа молодых ученых Росатома. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на торжественном заседании в честь Дня российской науки.

«На прошлой неделе состоялось заседание Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации. Четыре работы были рекомендованы к предоставлению премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Список возглавила наша работа по созданию источников энергии для автономных энергетических систем, для космического направления», — рассказал гендиректор Росатома.

