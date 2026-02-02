Создана основа для лекарств двойного действия

Так ученые Пермского политеха разработали методику, которая «заставляет» гибридную молекулу самостоятельно сворачиваться в стабильную трехмерную структуру, и успешно применили ее, получив новые соединения, которые могут обладать противовоспалительным и противоопухолевым потенциалом. По словам ученых, это может помочь, например, в лечении тяжелого артрита, псориаза суставов, некоторых патологий кишечника (например, болезни Крона) или опухолей, которые плохо поддаются химиотерапии. Сейчас при таких заболеваниях нужны два отдельных препарата: один — для снятия боли и воспаления, другой — для подавления патологического процесса. Такой подход увеличивает нагрузку на организм и риск побочных эффектов. Новый способ, как отмечают в университете, позволяет создать одну молекулу, которая будет делать и то, и другое, что потенциально снизит вредное воздействие.