Опасная инфекция продолжает бушевать в Башкирии: почти половина заболевших — дети

Жители Башкирии продолжают массово заболевать гонконгским гриппом.

Источник: Комсомольская правда

За пятую неделю года в Башкирии отмечен незначительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Почти половина всех заболевших (46,2%) — это дети в возрасте до 14 лет. Среди циркулирующих вирусов продолжает доминировать вирус гриппа A (H3N2).

В образовательных учреждениях сохраняются противоэпидемические меры, включая проведение утренних фильтров. В учебных заведениях, где совокупная заболеваемость ОРВИ среди детей превышает 20%, вводятся ограничительные мероприятия, такие как приостановка занятий или карантин.

В Роспотребнадзоре напомнили о простых мерах профилактики: необходимо регулярно проветривать помещения, по возможности избегать мест массового скопления людей, тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При появлении симптомов простуды важно своевременно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

