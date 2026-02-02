Челябинск упоминается в материалах дела Джеффри Эпштейна

«Я нахожусь в России до 8 марта с дочерью, у нее школьные каникулы, я в Челябинске дома у родителей», — цитирует письмо Эпштейну сайт «КП-Челябинск».
В переписке 2011 года Эпштейн сам спрашивает о девушке из Челябинска, при этом допуская ошибку в написании названия города — «chelibinsk». В материалах также встречается упоминание уроженки Челябинской области, модели Ирины Шейк. В переписке 2011 года скаут, предлагавший Эпштейну кандидаток, ссылается на Шейк как на эталон, признавая, что не смог ее «привезти».
Кроме того, среди документов обнаружен аналитический доклад, составленный через неделю после падения челябинского метеорита в 2013 году. В нем автор рассуждает о непредсказуемости подобных событий для инвесторов. Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в торговле людьми и позже найден мертвым в камере.