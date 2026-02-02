Ричмонд
Челябинск упоминается в материалах дела Джеффри Эпштейна

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля, ФедералПресс. В опубликованных Минюстом США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены упоминания Челябинска. Архивы содержат личную переписку, в которой обсуждаются девушки, предположительно связанные с регионом.

Источник: Комсомольская правда

«Я нахожусь в России до 8 марта с дочерью, у нее школьные каникулы, я в Челябинске дома у родителей», — цитирует письмо Эпштейну сайт «КП-Челябинск».

В переписке 2011 года Эпштейн сам спрашивает о девушке из Челябинска, при этом допуская ошибку в написании названия города — «chelibinsk». В материалах также встречается упоминание уроженки Челябинской области, модели Ирины Шейк. В переписке 2011 года скаут, предлагавший Эпштейну кандидаток, ссылается на Шейк как на эталон, признавая, что не смог ее «привезти».

Кроме того, среди документов обнаружен аналитический доклад, составленный через неделю после падения челябинского метеорита в 2013 году. В нем автор рассуждает о непредсказуемости подобных событий для инвесторов. Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в торговле людьми и позже найден мертвым в камере.

