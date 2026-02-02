Челябинск упоминается в материалах дела Джеффри Эпштейна

В переписке 2011 года Эпштейн сам спрашивает о девушке из Челябинска, при этом допуская ошибку в написании названия города — «chelibinsk». В материалах также встречается упоминание уроженки Челябинской области, модели Ирины Шейк. В переписке 2011 года скаут, предлагавший Эпштейну кандидаток, ссылается на Шейк как на эталон, признавая, что не смог ее «привезти».