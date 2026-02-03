Последствия в цифрах. Новый закон о такси в Прикамье может вызвать рост цен

«Я думаю, что очень многие таксисты просто уйдут с рынка, так как не захотят пересаживаться на отечественный автопром: считают, что иномарки экономичнее (реже покупаешь запчасти, меньше расход бензина и т. д. ) и надёжнее, — делится мнением пермяк Роман, который подрабатывает на своём автомобиле как самозанятый. — Обслуживать некоторые модели отечественного производства, на мой взгляд, слишком дорого, поскольку всё время что-то нужно менять. Мы и без того получаем немного. Бывает, пассажир платит 150 ₽, а агрегатор перечисляет нам всего 100 ₽, вычитая комиссию. Причём с 1 января сервис, с которым я сотрудничаю, увеличил её. А ведь ещё нужно выплатить налоги».