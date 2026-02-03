Последствия в цифрах. Новый закон о такси в Прикамье может вызвать рост цен

В Заксобрании Прикамья в первом чтении одобрили поправки в региональный закон о такси. Цель — перевести автопарки на технику отечественного производства. Соответствующие требования приняты на федеральном уровне и вступают в силу с 1 марта. Начиная с этой даты в реестр такси смогут попасть автомобили, которые набрали нужное количество баллов по так называемой локализации или были выпущены по специальным инвестиционным контрактам (СПИК). К чему может привести нововведение, выяснял сайт perm.aif.ru.
Что меняется.
На улице мороз, но нужно на работу. Заказываем такси. Опаздываем в театр и боимся, что родной автобусный маршрут подведёт. Открываем приложение и вызываем машину. Нужно доехать до точки, куда не ходит общественный транспорт. Опять же заказываем водителя. И таких ситуаций в жизни пермяков огромное количество. Поэтому все изменения, касающиеся услуг по перевозке, живо интересуют людей. На январском заседании регионального парламента как раз обсуждали тему такси. Задача властей — привести краевое законодательство в соответствие с нормами федерального.
«С марта 2026 г. начнут действовать изменения, внесённые в ФЗ № 580 “Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси”, — рассказала на заседании и. о. министра транспорта Пермского края Наталья Чазова. — В реестр легкового такси смогут вноситься только транспортные средства, произведённые в РФ. Это часть общей стратегии государства в области достижения технологического суверенитета России. Ещё в 2023 г. правительство утвердило 13 приоритетных отраслей, в число которых вошли энергетика, IT, нацбезопасность, авиа- и автомобилестроение. Такси тоже попало под эти нормы. У производителей было три года на подготовку к новым требованиям. Теперь регионы обязаны привести своё законодательство в соответствие с федеральным. Это мы и делаем».
По словам главы министерства транспорта, требования к внешнему виду автомобилей в Прикамье останутся прежними (белый цвет, наличие «шашечек», оранжевого фонаря
«Что касается локализации такси, реестр транспортных средств, которые соответствуют новым требованиям, ведёт Минпромторг РФ. Сегодня там шесть марок и двадцать две модели автомобилей, — сообщила Наталья Чазова. — Это все модели ВАЗ, УАЗ, автомобиля “Москвич”, а также Sollers, которые производятся в Татарстане, Evolute и Voyah, выпускаемые в Липецкой области. В нашем региональном реестре таких машин сейчас 5,7 тыс. Это 54% от общего количества (всего их 10,5 тыс.). Также предполагается добавить в реестр Haval, BAIC и Kaiyi. Их производят в Тульской области и Калининграде. После внесения этих изменений соответствующих реестру марок у нас будет 65,6%».
Важно, что закон не имеет обратной силы: те машины, которые уже есть в реестре, останутся в нём, даже если не соответствуют новым требованиям. Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Перед вторым его доработают.
«Срок подачи поправок — до 30 января», — сообщил председатель комитета по развитию инфраструктуры в ЗС Пермского края Павел Черепанов.
Тарифы вырастут.
По словам участников рынка, изменение законодательства не пройдёт бесследно. Крупные игроки взяли паузу и пока не комментируют ситуацию, своим видением происходящего с сайтом perm.aif.ru поделились водители такси.
"Нужно понимать, что есть два лагеря. Одни водители работают по всем правилам — это примерно 50%. Вторые трудятся полулегально (это, к примеру, те, кто ездят на машинах без опознавательных знаков такси) — лазейки есть, — рассказал водитель такси Николай. — Поэтому изменение законодательства коснётся только тех, кто работает легально. Самозанятые и индивидуальные предприниматели сейчас торопятся до марта переоформить лицензии на свои автомобили, чтобы сохранить место в реестре и максимально отодвинуть момент покупки новой техники.
Трудно будет крупным автопаркам, которые работают с иномарками: со временем им придётся заменить большой объём техники. В первую очередь это компании, которые используют автомобили класса А+ и Бизнес. Если говорить о ценах, то любые изменения законодательства вызывают рост цен. Это всегда было и будет".
Расти они, скорее всего, начнут уже через две-три недели, говорит Николай. И поднимутся примерно на 30%. Однако горожане как пользовались такси, так и будут пользоваться, уверен пермяк.
«Я думаю, что очень многие таксисты просто уйдут с рынка, так как не захотят пересаживаться на отечественный автопром: считают, что иномарки экономичнее (реже покупаешь запчасти, меньше расход бензина
Многие эксперты от мира экономики уверены, что цены на услуги такси могут увеличиться. По разным оценкам, рост может составить 20−30%.
«Тарифы на перевозки однозначно повысятся. Так считают практически все специалисты. Это будет связано с ростом затрат автоперевозчиков — крупных автопарков. Понятно, что им не придётся одномоментно менять всю технику в марте, поскольку попавшие в реестр машины останутся в нём. Однако необходимость постепенно обновлять парк всё равно будет, а это достаточно дорогое удовольствие. Мелкие игроки, скорее всего, будут вынуждены покинуть рынок, — отмечает доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Оксана Буторина. — Сообщается, что перечень автомобилей, которые можно использовать для такси, будет обновляться на законодательном уровне. Однако мы понимаем, что эта оговорка связана с появлением в будущем новых моделей авто отечественной сборки. Ориентация на произведённую в РФ по инвестиционным договорам технику никуда не денется».
По словам Оксаны Буториной, если расценки поднимутся в пределах 20%, то пермякам очень повезёт. По прогнозам, тарифы увеличатся не резко, а постепенно. В том числе их рост будет связан с дефицитом водителей, требования к которым тоже повышаются. По оценкам экспертов, из сферы уйдёт около 20%.