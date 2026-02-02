В Уфе распространяют фейк о вспышке менингококковой инфекции

Этот документ — фейк. На самом деле минздрав не рассылал подобных распоряжений и писем. Официальных постановлений такого содержания не существует и их принятие не планируется. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, сообщает телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски». Отмечается, что это очередная провокация ЦИПСО. Ее задача — создать препятствия находящимся в отпуске участникам СВО, чтобы те не могли получить медицинскую помощь.