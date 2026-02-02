Ричмонд
В Уфе распространяют фейк о вспышке менингококковой инфекции

В больницы Башкирии начали приходить письма якобы от регионального минздрава, в которых сообщается, что в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн в Уфе выявлен подтверждённый случай менингококковой инфекции.

Источник: Соцсети

В связи с чем руководителей медучреждений якобы просят предпринять дополнительные меры для профилактики.

Этот документ — фейк. На самом деле минздрав не рассылал подобных распоряжений и писем. Официальных постановлений такого содержания не существует и их принятие не планируется. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, сообщает телеграм-канал «Фактчекинг по-башкирски». Отмечается, что это очередная провокация ЦИПСО. Ее задача — создать препятствия находящимся в отпуске участникам СВО, чтобы те не могли получить медицинскую помощь.

Ранее во время оглашения Послания парламенту республики Радий Хабиров подчеркнул важность моральной поддержки воинов СВО и призвал активно противодействовать распространению фейков.