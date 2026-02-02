На капитальный ремонт школ в Омской области выделено почти 2 миллиарда рублей

По сообщению правительства Омской области, в областном центре капитальный ремонт затронет 11 школ, еще 10 учреждений будут отремонтированы в Калачинском, Марьяновском, Москаленском, Нововаршавском, Черлакском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Шербакульском районах. Также в рамках «ремонтной программы» предусмотрены работы и на объектах дошкольного образования. В частности, речь идет об капитальном обновлении шести детских садов — 3-х в Омске и 3-х в Горьковском, Москаленском и Тюкалинском районах. На ремонт детских садом в 2026 году предусмотрена сумма в размере338,4 миллиона рублей.