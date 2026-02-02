Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На капитальный ремонт школ в Омской области выделено почти 2 миллиарда рублей

На эту внушительную сумму планируется в 2026 году выполнить различные ремонтные работы в 21 учреждении среднего образования региона.

Источник: Комсомольская правда

Около 2 млрд рублей планируется выделить В 2026 году на проведение капитального ремонта омских школ в рамках одногодичного цикла выполнения работ. Внушительная сумма будет осваиваться на 21 объекте общего образования в Омске и муниципальных районах области.

По сообщению правительства Омской области, в областном центре капитальный ремонт затронет 11 школ, еще 10 учреждений будут отремонтированы в Калачинском, Марьяновском, Москаленском, Нововаршавском, Черлакском, Седельниковском, Тарском, Тюкалинском и Шербакульском районах. Также в рамках «ремонтной программы» предусмотрены работы и на объектах дошкольного образования. В частности, речь идет об капитальном обновлении шести детских садов — 3-х в Омске и 3-х в Горьковском, Москаленском и Тюкалинском районах. На ремонт детских садом в 2026 году предусмотрена сумма в размере338,4 миллиона рублей.