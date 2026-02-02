Какого числа в 2026 году евреи отмечают Песах, Хануку и Новый год

С Рош ха-Шана начинаются так называемые «десять дней покаяния», которые завершаются в самый святой и значимый для иудеев день в году — Йом-Кипур. Важен не только сам праздник, но и его канун. Евреи соблюдают строгий пост накануне Йом-Кипура — отказываются от еды и питья на 25 часов. Верующим нельзя работать, умываться, водить автомобиль, носить кожаную обувь. Жизнь в этот день в Израиле замирает — перестают работать телевидение и радио, практически все предприятия и учреждения, закрываются, даже аэропорты и морские порты. Это правило не касается только экстренных служб. Иудеи проводят Йом-Кипур в молитвах, которые читают в синагогах или у себя дома.