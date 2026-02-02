119 единиц техники и 400 дворников задействовали в Ростове из-за снегопада

В связи с ухудшением погоды на улицах Ростова-на-Дону задействовали 119 единиц техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин, а также 400 дворников. Об этом днем 2 февраля сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
— Просим быть бдительнее на дорогах, избегать резких торможений и поворотов. Оставленный на проезжей части транспорт мешает работе коммунальной техники и может привести к аварийным ситуациям на дороге, — напоминают в ростовчанам.
Зимняя непогода началась вчера с резкого понижения температуры воздуха. Сегодня регион накрыли снегопады, из-за сильного ветра до 15 м/с начались метели. Видимость на дорогах снизилась. В донской столице со 2 февраля и до полудня 4 февраля ввели режим повышенной готовности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.