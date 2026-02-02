119 единиц техники и 400 дворников задействовали в Ростове из-за снегопада

В связи с ухудшением погоды на улицах Ростова-на-Дону задействовали 119 единиц техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин, а также 400 дворников. Об этом днем 2 февраля сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.