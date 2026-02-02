Омич отдал строителям кредитку и остался и без денег, и без бани

В Управлении Роспотребнадзора рассказали о доверчивом омиче, передавшем кредитную карту в пользование строительной фирме. Последняя обещала ему построить баню, однако в результате потребитель едва не остался и без денег, и без бани.
Договор на строительств омич заключил с ООО «Вудсиб». Кредитную карту с лимитом 125 000 рублей он отдал директору фирмы, чтобы на эти средства застройщик закупил стройматериалы.
Баня должна была быть построена к июню 2024 года, однако к указанному сроку стройка даже не началась. Обманувшийся в своих ожиданиях омич обратился в Роспотребнадзор, а ведомство в его интересах подало к ООО «Вудсиб» иск в суд.
По решению суда договор на строительство бани расторгнут. Со стройфирмы в пользу потребителя взыскано 108 726 рублей, неустойка в размере 205 000 рублей, штраф в размере 166 863 рублей и компенсация морального вреда в размере 20 000.