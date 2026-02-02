Нацбанк презентовал новый графический знак белорусского рубля. Он размещен на официальном сайте регулятора.
Как сообщили в пресс-службе Национального банка, новый графический знак белорусского рубля позволяет легко ассоциировать изображение с названием страны и ее денежной единицей. Так как он представляет собой заглавную букву «Б» кириллической азбуки, с проведенной по центру горизонтальной прямой, которая символизирует устойчивость, равновесие и стабильность белорусского рубля.
«Новый графический знак узнаваем, компактен, прост и легок в написании», — прокомментировала пресс-служба Нацбанка, отметив, что он гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют.
Еще одной задачей нового графического знака является повышение доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь.
Напомним, решение о смене графического знака белорусского рубля было принято Нацбанком в сентябре 2025 года по причине того, что графический символ в виде двух букв Br на латинице за два десятилетия своего существования так и не прижился. Кроме того, почти у всех стран для обозначения нацвалюты используется именно один ассоциативный символ.
Был объявлен конкурс среди всех желающих на создание нового графического знака. Уже в ноябре Нацбанк получил более 2700 работ, из которых жюри выбрало пять наиболее достойных, а уже из них белорусы с помощью онлайн-голосования выбрали наиболее понравившийся графический знак. Автор победившей работы получил денежную премию в размере трех тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк поделился планами на пересмотр ставки рефинансирования.
Также Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году.
А еще Лукашенко выразил поддержку коллеге-президенту, обещав поспособствовать, если нужно.