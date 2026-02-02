Нацбанк презентовал новый графический знак белорусского рубля

Напомним, решение о смене графического знака белорусского рубля было принято Нацбанком в сентябре 2025 года по причине того, что графический символ в виде двух букв Br на латинице за два десятилетия своего существования так и не прижился. Кроме того, почти у всех стран для обозначения нацвалюты используется именно один ассоциативный символ.