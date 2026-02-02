Донской губернатор поручил главам муниципалитетов готовиться к ухудшению погоды

В связи с этим профильным заместителям и главам городов и районов Ростовской области поручено следить за системами теплоснабжения и линий электропередач. А также увеличить состав аварийно-восстановительных бригад и обеспечить готовность уборочной техники и коммунальных служб, которым предстоит ликвидировать последствия снегопада и проводить противогололедные мероприятия.