Донской губернатор поручил главам муниципалитетов готовиться к ухудшению погоды

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь призвал глав муниципалитетов быть во всеоружии на случай введения режима повышенной готовности. Как сообщил глава региона в телеграм-канале, это связано с ухудшением погодных условий.
В ближайшие сутки по прогнозам синоптиков в Ростовской области из-за метели выпадет до 20 сантиметров снега, а из-за перепадов температуры образуется сильный гололед. Ухудшение видимости на дорогах составит до 1−2 километров, временами до 500 метров. В южных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В связи с этим профильным заместителям и главам городов и районов Ростовской области поручено следить за системами теплоснабжения и линий электропередач. А также увеличить состав аварийно-восстановительных бригад и обеспечить готовность уборочной техники и коммунальных служб, которым предстоит ликвидировать последствия снегопада и проводить противогололедные мероприятия.
— Уважаемые жители, прошу быть максимально осторожными, по возможности не пользоваться личным транспортом, чтобы не осложнять дорожную обстановку, — добавил донской губернатор.
