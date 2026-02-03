В Пермском крае увеличили выплаты семьям с детьми

Также с 1 февраля в Прикамье проиндексирован материнский капитал. Новые суммы составят: 728 921,90 рублей — на одного ребёнка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на двоих детей, рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 годы, если сертификат семья ранее не получала. А также 963 243,17 рублей — на второго или последующего ребёнка с 2020 года, если капитал раньше не оформляли, и 234 321,27 рублей доплаты на второго ребёнка, если первый рождён после 2020 г. и на него уже получен сертификат.