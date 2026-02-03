В Пермском крае увеличили выплаты семьям с детьми

С 1 февраля 2026 года страховые и социальные выплаты для семей с детьми выросли на 5,6%, сообщает Отделение СФР по Пермскому краю. Все пособия увеличили беззаявительно.
Были проиндексированы ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Размеры выплат варьируются с учётом районных коэффициентов (1,15 и 1,2). Теперь единовременное пособие при рождении ребенка составит 32 718,02 рублей и 34 140,54 рублей соответственно, а по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим гражданам — 12 270,09 и 12 803,58 рублей.
При передаче ребенка на воспитание в семью единовременные выплаты будут равны 32 718,02 рублей и 34 140,54 рубля. Семьям, усыновившим ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, выплатят 249 992,27 рублей и 260861,50 рубль на каждого ребенка.
Пособия на детей военнослужащих по призыву каждый месяц будут составлять 19 308,96 рублей (базовая сумма), 22 205,31 рублей и 23 170,75 рублей с коэффициентами. Беременные жёны военнослужащих по призыву смогут единовременно получить 45 054,24 рубля, с коэффициентами −51 812,38 рублей и 54 065,09 рублей.
Также с 1 февраля в Прикамье проиндексирован материнский капитал. Новые суммы составят: 728 921,90 рублей — на одного ребёнка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на двоих детей, рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 годы, если сертификат семья ранее не получала. А также 963 243,17 рублей — на второго или последующего ребёнка с 2020 года, если капитал раньше не оформляли, и 234 321,27 рублей доплаты на второго ребёнка, если первый рождён после 2020 г. и на него уже получен сертификат.
Остаток средств на сертификате материнского капитала и ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников также проиндексированы на 5,6%. Вместе с тем, повышены страховые выплаты для работников, получивших травму на рабочем месте или профзаболевание. Так, единовременная выплата может достичь 163,6 тысяч рублей, а максимальная сумма больничного по несчастному случаю или профзаболеванию составит 503 тысячи рублей, по нетрудоспособности — 125,8 тысяч рублей в месяц.