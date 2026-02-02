Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение

«Сегодня мы договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и Оршей, Смоленском и Витебском. И, что наиболее важно, эти перевозки будут льготироваться за счет бюджета Союзного государства», — сказал Оверчук.
Он выразил уверенность, что это будет способствовать повышению комфорта пассажиров и улучшению условий для поездок между городами.
