Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и городами Орша и Витебск, будут предусмотрены льготы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и Оршей, Смоленском и Витебском. И, что наиболее важно, эти перевозки будут льготироваться за счет бюджета Союзного государства», — сказал Оверчук.

Он выразил уверенность, что это будет способствовать повышению комфорта пассажиров и улучшению условий для поездок между городами.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше