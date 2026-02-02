Ричмонд
В Челябинске начали тестировать альтернативу автобусам-гармошкам

На улицы Челябинска для работы в тестовом режиме выпустили трехосный удлиненный автобус Volgabus, представляющий собой нечто среднее между обычными машинами и сдвоенными гармошками. В потоке его будет легко узнать — в отличие от фирменных зеленых «рубашек» челябинских автобусов его оставили в синем цвете, сообщили в понедельник в городской администрации.

Источник: РИА Новости

«Длина автобуса — 14,5 метра. Поэтому задние колеса оснащены функцией подруливания, что обеспечивает повышенную маневренность для такого крупного транспорта, — пояснили в мэрии. — В салоне предусмотрен увеличенный проход для комфортного перемещения. Салон вмещает 130 пассажиров, для 51 предусмотрены сидячие места».

Автобусы-гармошки, обслуживающие один из самых протяженных челябинских маршрутов № 64, почти на четыре метра длиннее и способны перевозить до 180 пассажиров. Однако сидячих мест в них предусмотрено только 37.

Сегодня синий «Гипербас», как его окрестили производители, вышел на маршрут № 4 «Мамина — Парк Гагарина», где он будет проходить испытания в течение трех недель. По итогам тест-драйва власти примут решение о закупках новой модели для нескольких городских маршрутов. Кстати, на этапе обкатки пассажиры могут направлять свои отзывы в «Челябгортранс».

Кстати, еще один «Гипербас» предприятие отправило в Пермь.