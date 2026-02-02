В Челябинске начали тестировать альтернативу автобусам-гармошкам

На улицы Челябинска для работы в тестовом режиме выпустили трехосный удлиненный автобус Volgabus, представляющий собой нечто среднее между обычными машинами и сдвоенными гармошками. В потоке его будет легко узнать — в отличие от фирменных зеленых «рубашек» челябинских автобусов его оставили в синем цвете, сообщили в понедельник в городской администрации.