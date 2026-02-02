В Ростовской области может появиться полигон для испытаний беспилотной дорожной техники

В Москве прошла рабочая встреча заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области с генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» Александром Бедусенко. Они обсудили развитие сотрудничества в сфере повышения качества дорожного хозяйства региона. Об этом Алена Беликова сообщила в своем телеграм-канале.
Во время встречи они обсудили вопросы современной диагностики состояния дорог и применения новых технологий для улучшения покрытий. Особое внимание уделили проекту по созданию на базе Волгодонского филиала РОСДОРНИИ специализированного полигона для испытаний беспилотных дорожных машин.
По словам министра, сегодня задача стоит не просто в строительстве дорог, а в том, чтобы делать это максимально качественно и технологично.
— Использование потенциала Волгодонского филиала в качестве испытательной площадки позволит опробовать передовые решения в реальных условиях и ускорить их внедрение на дорожной сети области, — написала Алена Беликова.
