В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку

Вирусолог Аграновский: вирус оспы обезьян передается через укусы и царапины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Чаще всего вирус оспы обезьян передается человеку от грызунов через укусы и царапины, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

«Вирус оспы обезьян передается от животных, в основном грызунов, к человеку через укусы, царапины или при других контактах. От человека к человеку передача затруднена и происходит в результате длительных контактов в ограниченном сообществе, например, в семье, где есть заболевший», — сказал Аграновский.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.