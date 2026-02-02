В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку

«Вирус оспы обезьян передается от животных, в основном грызунов, к человеку через укусы, царапины или при других контактах. От человека к человеку передача затруднена и происходит в результате длительных контактов в ограниченном сообществе, например, в семье, где есть заболевший», — сказал Аграновский.