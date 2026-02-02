Ричмонд
Уфимская банда аферистов похитила у граждан 30 млн рублей: главарь все еще на свободе

Уфимец организовал банду аферистов и лишил граждан 30 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор 43-летнему мужчине, его признали виновным в организации преступной группы для хищения денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, что уфимец вовлек в свою организацию 11 человек. Соучастники искали граждан, личные данные которых затем использовались для оформления заемных средств в банках. В кредитные организации предоставлялись ложные сведения о трудоустройстве заемщиков для ускорения одобрения заявок. Потерпевшим злоумышленники обещали своевременно вносить платежи и улучшить их кредитную историю.

Всего по данной схеме участники группы получили порядка 30 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится в федеральном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд заочно приговорил организатора к 6 годам колонии общего режима.

— В отношении иных лиц, участвовавших в преступной схеме, ранее вынесены обвинительные приговоры, — сообщает прокуратура.

