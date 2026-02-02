Уфимская банда аферистов похитила у граждан 30 млн рублей: главарь все еще на свободе

По данным надзорного ведомства, что уфимец вовлек в свою организацию 11 человек. Соучастники искали граждан, личные данные которых затем использовались для оформления заемных средств в банках. В кредитные организации предоставлялись ложные сведения о трудоустройстве заемщиков для ускорения одобрения заявок. Потерпевшим злоумышленники обещали своевременно вносить платежи и улучшить их кредитную историю.