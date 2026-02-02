В России выросла выявляемость рака молочной железы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Выявляемость рака молочной железы в России растет, это объясняется активным наблюдением и работой программ скрининга, он имеет хорошие перспективы на излечение, заявил РИА Новости первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что рак груди прогрессирует в России, за последние 9 лет заболевание помолодело и стало ведущей онкологической патологией у женского населения.
«Рак молочной железы на первом месте в структуре заболеваемости (онкологией — ред.). Второе и третье место — это рак легкого и рак кишечника. Заболеваемость растет, но растет и выявляемость. Я объясняю эту статистику более активным наблюдением, работой программ скрининга, в том числе регионального», — сказал РИА Новости Лактионов.
Он добавил, что рак молочный железы при своевременном выявлении имеет очень хорошие перспективы на излечение и длительный контроль.