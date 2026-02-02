В Ростовской области сотрудники ДПС помогли женщине, у которой начались роды

Инцидент произошел на оживленной трассе Новочеркасск — Багаевская. В час пик собралась пробка, и именно в этот момент к инспекторам на патрульной машине подбежал мужчина. Он объяснил, что его жена рожает прямо в машине, поэтому к врачам нужно успеть как можно скорее.