В Ростовской области сотрудники ДПС помогли женщине, у которой начались роды

На Дону инспекторы ДПС вовремя доставили беременную женщину в роддом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли женщине, у которой в дороге начались роды. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на оживленной трассе Новочеркасск — Багаевская. В час пик собралась пробка, и именно в этот момент к инспекторам на патрульной машине подбежал мужчина. Он объяснил, что его жена рожает прямо в машине, поэтому к врачам нужно успеть как можно скорее.

Старшие инспекторы ДПС — капитан полиции Максим Большухин и старший лейтенант полиции Вадим Скарга — сразу же начали действовать. Они включили спецсигнал, взяли машину будущих родителей под сопровождение и провели к больнице сквозь плотный поток транспорта.

Благодаря неравнодушию и быстрым решениям эта история завершилась благополучно. На свет появился здоровый мальчик.

