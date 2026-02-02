Володин назвал поддержку участников СВО ключевым приоритетом Госдумы

Пресс-служба уточнила, что ГД в январе рассмотрела 157 законопроектов, из которых 22 стали законами, кроме того, 45 законопроектов рассмотрели в процедуре первого чтения. Она также отметила, что девять законов инициировал президент РФ Владимир Путин: речь идет о ратификации международных соглашений, которые, в том числе, относятся к защите прав и свобод граждан России и стран-партнеров от необоснованного преследования зарубежными органами юстиции. Как уточнил Володин, всех их рассмотрели в приоритетном порядке.