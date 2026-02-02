Создан инновационный метод синтеза материала для оптики и электроники

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Новый метод синтеза материала, предназначенного для промышленного производства оптики и электроники создали и запатентовали в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Изобретение ускоряет время производства партии материала практически в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученый ЧелГУ создал прорывной метод синтеза материала для оптики и электроники. Новизна способа заключается в использовании в качестве осадителя модифицированного сульфированного полистирола, получаемого из доступного сырья (пенопласта). Это решение, совместно с оптимизацией температурно-временных режимов (прокаливание при 950−1 050 градусов в течение 2,5−3 часов), и обеспечило технологический прорыв», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что речь идет про алюмоиттриевый гранат. Он применяется для создания инфракрасных лазеров, которые используются для лазерной депиляции, а также для производства белых светодиодов, лазеров. Предложенный метод сокращает время синтеза материала на 53% (более чем вдвое по сравнению с наиболее близким существующим аналогом).
В вузе отметили, что запатентованный метод ускоряет производство также за счет сокращения количества и длительности отдельных технологических операций. Температура финального этапа прокаливания снижена, что ведет к экономии энергии.