Найден способ ускорить разработку катализаторов и сенсоров на базе 2D-материалов

В итоге исследователи разработали единый «язык» для описания многообразия форм вертикально ориентированного MoS2 и выделили четыре характерных для них типов структур. К примеру тип А, похожий на тонкие скрученные лепестки, хорошо подходит для создания катализаторов и сенсоров, а тип D, похожий на сплошные пленки, обладает оптимальными свойствами для применения в разделах физики, связанных с силой трения. Понимание этого поможет подбирать оптимальную вариацию дисульфида молибдена для решения каждой конкретной задачи, подытожили ученые.