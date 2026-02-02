Ричмонд
Житель Башкирии выиграл суд у ушлого бизнесмена: он получит почти миллион рублей

Житель Башкирии взыскал с бизнесмена 953 тысячи рублей за нарушение договора.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии помог потребителю взыскать с предпринимателя более 952 тысяч рублей за нарушение договора поставки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле 2024 года гражданин заключил договор с ИП Шарафутдиновым Т. М. (салон напольных покрытий «Tarkett Club») на поставку материалов с предоплатой. Перед получением товара покупатель решил отказаться от него и направил продавцу заявление о расторжении договора и возврате денег, однако предприниматель требование не удовлетворил.

Роспотребнадзор изучил все материалы и подготовил для суда экспертное заключение в защиту прав потребителя. Кировский районный суд Уфы полностью удовлетворил иск и взыскал с предпринимателя 952 656 рублей. В эту сумму вошли:

— возврат средств по договору — 470 104 рубля;

— неустойка — 155 000 рублей;

— компенсация морального вреда — 10 000 рублей;

— штраф в пользу потребителя — 317 552 рубля.

В Роспотребнадзоре напомнили, что отказ от предварительно оплаченного товара при нарушении продавцом сроков его передачи является законным правом потребителя. Продавец обязан вернуть денежные средства в полном объеме в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.

