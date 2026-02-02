Житель Башкирии выиграл суд у ушлого бизнесмена: он получит почти миллион рублей

Роспотребнадзор Башкирии помог потребителю взыскать с предпринимателя более 952 тысяч рублей за нарушение договора поставки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В июле 2024 года гражданин заключил договор с ИП Шарафутдиновым Т. М. (салон напольных покрытий «Tarkett Club») на поставку материалов с предоплатой. Перед получением товара покупатель решил отказаться от него и направил продавцу заявление о расторжении договора и возврате денег, однако предприниматель требование не удовлетворил.
Роспотребнадзор изучил все материалы и подготовил для суда экспертное заключение в защиту прав потребителя. Кировский районный суд Уфы полностью удовлетворил иск и взыскал с предпринимателя 952 656 рублей. В эту сумму вошли:
— возврат средств по договору — 470 104 рубля;
— неустойка — 155 000 рублей;
— компенсация морального вреда — 10 000 рублей;
— штраф в пользу потребителя — 317 552 рубля.
В Роспотребнадзоре напомнили, что отказ от предварительно оплаченного товара при нарушении продавцом сроков его передачи является законным правом потребителя. Продавец обязан вернуть денежные средства в полном объеме в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.
