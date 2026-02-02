Житель Башкирии выиграл суд у ушлого бизнесмена: он получит почти миллион рублей

В июле 2024 года гражданин заключил договор с ИП Шарафутдиновым Т. М. (салон напольных покрытий «Tarkett Club») на поставку материалов с предоплатой. Перед получением товара покупатель решил отказаться от него и направил продавцу заявление о расторжении договора и возврате денег, однако предприниматель требование не удовлетворил.